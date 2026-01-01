ووون كوريا الجنوبية هو العملة الرسمية لكوريا الجنوبية. ورمز عملتها هو رمز KRW ورمزه <unk> . يذهب عامل تحويل الووز إلى 6 أرقام هامة. إنه عملة ورقية. تعرف على المزيد حول KRW،

الإمارات العربية المتحدة درهم

الإمارات العربية المتحدة درهم

إن درهم الإمارات العربية المتحدة هو عملة الإمارات العربية المتحدة. تم اختصار الدرهام بواسطة رمز العملة AED ، ورمزه هو د.ا.ا.ا.ا.. الاختصارات غير الرسمية تشمل 'Dhs' و 'DH'. أكثر تبادل AED شعبية هو مع الروبيات الهندية (INR to AED). والدرهام عبارة عن عملة ورقية، ومعامل تحويلها له 6 أرقام هامة.



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