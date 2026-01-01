الفورنت الهنغاري هو العملة الرسمية لهنغاريا، وهو متداول منذ عام 1946. رمز فورنت هو HUF والرمز هو Ft. معامل التحويل لديه 6 أرقام هامة، وهو عملة ورقية. تعرف على المزيد حول HUF،

الإمارات العربية المتحدة درهم

الإمارات العربية المتحدة درهم

إن درهم الإمارات العربية المتحدة هو عملة الإمارات العربية المتحدة. تم اختصار الدرهام بواسطة رمز العملة AED ، ورمزه هو د.ا.ا.ا.ا.. الاختصارات غير الرسمية تشمل 'Dhs' و 'DH'. أكثر تبادل AED شعبية هو مع الروبيات الهندية (INR to AED). والدرهام عبارة عن عملة ورقية، ومعامل تحويلها له 6 أرقام هامة.



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