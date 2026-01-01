الدولار الأسترالي

الدولار الأسترالي

والدولار الأسترالي هو عملة كمنولث أستراليا وجزره المستقلة، وهو رمز الدولار. إنه رمز بدولارات الولايات المتحدة، ولكن يمكن كتابته باستخدام دولار أسترالي أو دولار أسترالي لتمييزه عن العملات الأخرى القائمة على الدولار. وعادة ما يتم تبادل الجنيه الأمريكي في الأسواق العالمية بالجنيه البريطاني، وهو عملة ورقية. إنها خامس العملة الأكثر...



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