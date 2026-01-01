إن دولار هونج كونج هو العملة الرسمية لهونج كونج. إنه العملة الثالثة عشرة الأكثر شيوعاً التي يتم تداولها على وجه الأرض. رمز العملة للدولار هو HKD والرمز هو دولار الولايات المتحدة أو دولار هونغ كونغ ــ لتمييزه عن دولار الولايات المتحدة. سعر صرف هونج كونج الأكثر شعبية هو الدولار الأمريكي.... تعرف على المزيد حول HKD،

Vietnamese dong

Vietnamese dong

ديوانغ هي العملة الفييتنامية . أكثر التحويلات الفيتنامية شيوعا هو تحويل إلى دولارات الولايات المتحدة. رمز العملة ل Do<unk> ng هو VND، وهو أيضا يمثله الرمز <unk> ، أو ببساطة 'D'. وقد كانت العملة الفييتنامية في الوقت الراهن هي العملة الفييتنامية منذ عام 1978. أما العملة الورقية فهي عملة ورقية،...



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