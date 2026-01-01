إن دولار هونج كونج هو العملة الرسمية لهونج كونج. إنه العملة الثالثة عشرة الأكثر شيوعاً التي يتم تداولها على وجه الأرض. رمز العملة للدولار هو HKD والرمز هو دولار الولايات المتحدة أو دولار هونغ كونغ ــ لتمييزه عن دولار الولايات المتحدة. سعر صرف هونج كونج الأكثر شعبية هو الدولار الأمريكي.... تعرف على المزيد حول HKD،

الدولار الأسترالي

الدولار الأسترالي

والدولار الأسترالي هو عملة كمنولث أستراليا وجزره المستقلة، وهو رمز الدولار. إنه رمز بدولارات الولايات المتحدة، ولكن يمكن كتابته باستخدام دولار أسترالي أو دولار أسترالي لتمييزه عن العملات الأخرى القائمة على الدولار. وعادة ما يتم تبادل الجنيه الأمريكي في الأسواق العالمية بالجنيه البريطاني، وهو عملة ورقية. إنها خامس العملة الأكثر...



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