إن دولار هونج كونج هو العملة الرسمية لهونج كونج. إنه العملة الثالثة عشرة الأكثر شيوعاً التي يتم تداولها على وجه الأرض. رمز العملة للدولار هو HKD والرمز هو دولار الولايات المتحدة أو دولار هونغ كونغ ــ لتمييزه عن دولار الولايات المتحدة. سعر صرف هونج كونج الأكثر شعبية هو الدولار الأمريكي.... تعرف على المزيد حول HKD،

Pakistani rupee

Pakistani rupee

الروبية الباكستانية هي العملة الباكستانية. رمز العملة للروبي هو PKR، وهو مكتوب على أنه "Rs) أو روي اي في أوردو. في باكستان، الروبي يتم في بعض الأحيان تهجئته "روبي" أو "روبايا" أو "روبيا" أو "روبيا". لقد تم تداول الروبية الباكستانية الحديثة بعد تفكك الراج البريطاني في عام 1947. وهي عملة...



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