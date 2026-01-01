إن دولار هونج كونج هو العملة الرسمية لهونج كونج. إنه العملة الثالثة عشرة الأكثر شيوعاً التي يتم تداولها على وجه الأرض. رمز العملة للدولار هو HKD والرمز هو دولار الولايات المتحدة أو دولار هونغ كونغ ــ لتمييزه عن دولار الولايات المتحدة. سعر صرف هونج كونج الأكثر شعبية هو الدولار الأمريكي.... تعرف على المزيد حول HKD،

حماسي جديد و دولار

حماسي جديد و دولار

الدولار النيوزيلندي هو العملة الرسمية لنيوزيلندا، ورقم العملة للدولار النيوزيلندي هو الدينار النيوزيلندي. وعادة ما يكتب رمزها بالدولار الأمريكي، وفي بعض الأحيان يستخدم الدولار النيوزيلندي لتمييزه عن العملات الأخرى التي تستخدم نفس الإشارة. الأسماء المستعارة غير الرسمية لدولار نيوزيلندا هي 'كيوي' و 'buck'. الكيوي هو من السكان الأصليين لنيوزيلندا ويعرض...



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