سجل أسعار الصرف من هونج كونج دولار إلى إلى إسكودو الرأس الأخضر

يبلغ سعر صرف هونج كونج دولار إلى إلى إسكودو الرأس الأخضر حاليًا 12.1553 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.218% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة هونج كونج دولار مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.458% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف هونج كونج دولار إلى إلى إسكودو الرأس الأخضر بين أعلى مستوى 12.2335 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 12.1426 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.145%.