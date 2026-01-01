إن دولار هونج كونج هو العملة الرسمية لهونج كونج. إنه العملة الثالثة عشرة الأكثر شيوعاً التي يتم تداولها على وجه الأرض. رمز العملة للدولار هو HKD والرمز هو دولار الولايات المتحدة أو دولار هونغ كونغ ــ لتمييزه عن دولار الولايات المتحدة. سعر صرف هونج كونج الأكثر شعبية هو الدولار الأمريكي.... تعرف على المزيد حول HKD،

Colombian peso

Colombian peso

إن البيزو الكولومبي هو العملة الرسمية لكولومبيا، ويتم تبادله عادة بدولار الولايات المتحدة. رمز العملة الخاص بالبيزو هو COP. الرمز الرسمي للبيزو هو $. للوضوح، يتم اختصار رمز العملة في بعض الأحيان على أنه COL$. البيزو يعني "الوزن" أو "الجنيه الاسباني" بعد الجنيه البريطاني. يمكن أن يشير الكولومبيون إلى البيزو...



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