إن دولار هونج كونج هو العملة الرسمية لهونج كونج. إنه العملة الثالثة عشرة الأكثر شيوعاً التي يتم تداولها على وجه الأرض. رمز العملة للدولار هو HKD والرمز هو دولار الولايات المتحدة أو دولار هونغ كونغ ــ لتمييزه عن دولار الولايات المتحدة. سعر صرف هونج كونج الأكثر شعبية هو الدولار الأمريكي.... تعرف على المزيد حول HKD،

الإمارات العربية المتحدة درهم

الإمارات العربية المتحدة درهم

إن درهم الإمارات العربية المتحدة هو عملة الإمارات العربية المتحدة. تم اختصار الدرهام بواسطة رمز العملة AED ، ورمزه هو د.ا.ا.ا.ا.. الاختصارات غير الرسمية تشمل 'Dhs' و 'DH'. أكثر تبادل AED شعبية هو مع الروبيات الهندية (INR to AED). والدرهام عبارة عن عملة ورقية، ومعامل تحويلها له 6 أرقام هامة.



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