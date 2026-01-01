إن اللاري الجورجي هو العملة الرسمية لدولة جورجيا. وهو الأكثر شيوعاً تحويلاً إلى الدولار الأميركي. رمز العملة للاري هو GEL، وإشارته هي <unk> . وقام محافظ المصرف الوطني لجورجيا بعرض هذه العلامة في تموز/يوليه 2014. إنها دائرة مكونة من ثلاثة أرباع مفتوحة في رباعي اليمين السفلي. ولديه خطين متوازيين عموديين... تعرف على المزيد حول GEL،

حماسي جديد و دولار

حماسي جديد و دولار

الدولار النيوزيلندي هو العملة الرسمية لنيوزيلندا، ورقم العملة للدولار النيوزيلندي هو الدينار النيوزيلندي. وعادة ما يكتب رمزها بالدولار الأمريكي، وفي بعض الأحيان يستخدم الدولار النيوزيلندي لتمييزه عن العملات الأخرى التي تستخدم نفس الإشارة. الأسماء المستعارة غير الرسمية لدولار نيوزيلندا هي 'كيوي' و 'buck'. الكيوي هو من السكان الأصليين لنيوزيلندا ويعرض...



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