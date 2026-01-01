إن اللاري الجورجي هو العملة الرسمية لدولة جورجيا. وهو الأكثر شيوعاً تحويلاً إلى الدولار الأميركي. رمز العملة للاري هو GEL، وإشارته هي <unk> . وقام محافظ المصرف الوطني لجورجيا بعرض هذه العلامة في تموز/يوليه 2014. إنها دائرة مكونة من ثلاثة أرباع مفتوحة في رباعي اليمين السفلي. ولديه خطين متوازيين عموديين... تعرف على المزيد حول GEL،

Colombian peso

Colombian peso

إن البيزو الكولومبي هو العملة الرسمية لكولومبيا، ويتم تبادله عادة بدولار الولايات المتحدة. رمز العملة الخاص بالبيزو هو COP. الرمز الرسمي للبيزو هو $. للوضوح، يتم اختصار رمز العملة في بعض الأحيان على أنه COL$. البيزو يعني "الوزن" أو "الجنيه الاسباني" بعد الجنيه البريطاني. يمكن أن يشير الكولومبيون إلى البيزو...



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