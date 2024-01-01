اليورو إلى البيزو الفلبيني Historical Exchange Rates
Welcome to the اليورو إلى البيزو الفلبيني history summary. This is the اليورو (EUR) إلى البيزو الفلبيني (PHP) exchange rate history summary page, detailing 5 years of EUR and PHP historical data from 23-06-2019 to 23-06-2024.
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اليورو إلى البيزو الفلبيني exchange rate history
The exchange rate for اليورو إلى البيزو الفلبيني is currently ٦٢٫٩٣٤ today, reflecting a 0.000% change since yesterday. Over the past week, the value of اليورو has remained relatively stable, with a 0.159% increase compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of اليورو إلى البيزو الفلبيني has fluctuated between a high of ٦٣٫٢٠٩ on 20-06-2024 and a low of ٦٢٫٧٧٤ on 17-06-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 21-06-2024, with a -0.237% decrease in value.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل يورو إلى بيزو فلبيني
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى PHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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