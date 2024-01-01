История обменного курса евро–филиппинские песо

Обменный курс евро/филиппинские песо сейчас составляет 63,621, отражая изменение в размере -0.129% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость евро оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.385% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс евро/филиппинские песо колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 63,818, и минимумом, равным 63,247, на 11-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 14-07-2024, представляя собой -0.244% уменьшение стоимости.