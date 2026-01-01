الكرون الدانمركي هو العملة الرسمية للدانمرك وغرينلاند وجزر فارو. والشفرة الخاصة بالكرون الدانمركي هي DKK. علامة العملة هي الاختصار "kr" ، الذي يأتي بعد القيمة العددية (هـ ). والكرون هو الكلمة الدانمركية للتاج، وبالتالي فإن العملة يشار إليها أحياناً باسم التاج الدانمركي. جمل الكرون هو الكرونر . تعرف على المزيد حول DKK،

ليرة تركية

ليرة تركية

والليرة التركية، التي عادة ما تكون مختصرة بوصفها ليرة ترابية، هي العملة الرسمية لتركيا والجمهورية التركية لشمال قبرص. رمزها <unk> ورمزها الرسمي هو ترميز العملة. إن سعر صرف الليرة الأكثر شعبية هو مع اليورو. فالليرة لديها 6 أرقام هامة لعامل تحويل العملات، وتعتبر العملة الورقية. إنها العملة السادسة عشرة الأكثر...



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