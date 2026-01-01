الكرون الدانمركي هو العملة الرسمية للدانمرك وغرينلاند وجزر فارو. والشفرة الخاصة بالكرون الدانمركي هي DKK. علامة العملة هي الاختصار "kr" ، الذي يأتي بعد القيمة العددية (هـ ). والكرون هو الكلمة الدانمركية للتاج، وبالتالي فإن العملة يشار إليها أحياناً باسم التاج الدانمركي. جمل الكرون هو الكرونر . تعرف على المزيد حول DKK،

الدولار الأسترالي

الدولار الأسترالي

والدولار الأسترالي هو عملة كمنولث أستراليا وجزره المستقلة، وهو رمز الدولار. إنه رمز بدولارات الولايات المتحدة، ولكن يمكن كتابته باستخدام دولار أسترالي أو دولار أسترالي لتمييزه عن العملات الأخرى القائمة على الدولار. وعادة ما يتم تبادل الجنيه الأمريكي في الأسواق العالمية بالجنيه البريطاني، وهو عملة ورقية. إنها خامس العملة الأكثر...



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