الكرون الدانمركي هو العملة الرسمية للدانمرك وغرينلاند وجزر فارو. والشفرة الخاصة بالكرون الدانمركي هي DKK. علامة العملة هي الاختصار "kr" ، الذي يأتي بعد القيمة العددية (هـ ). والكرون هو الكلمة الدانمركية للتاج، وبالتالي فإن العملة يشار إليها أحياناً باسم التاج الدانمركي. جمل الكرون هو الكرونر . تعرف على المزيد حول DKK،

حماسي جديد و دولار

حماسي جديد و دولار

الدولار النيوزيلندي هو العملة الرسمية لنيوزيلندا، ورقم العملة للدولار النيوزيلندي هو الدينار النيوزيلندي. وعادة ما يكتب رمزها بالدولار الأمريكي، وفي بعض الأحيان يستخدم الدولار النيوزيلندي لتمييزه عن العملات الأخرى التي تستخدم نفس الإشارة. الأسماء المستعارة غير الرسمية لدولار نيوزيلندا هي 'كيوي' و 'buck'. الكيوي هو من السكان الأصليين لنيوزيلندا ويعرض...



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