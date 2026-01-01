والكورونا التشيكية هي العملة الرسمية للجمهورية التشيكية، وكورونا هي الكلمة التشيكية للتاج. والكورونا التشيكية تسمى في كثير من الأحيان التاج التشيكي باللغة الانكليزية. رمز الكورونا التشيكية هو CZK. ورمز الكورونا هو Kc<unk> ، توضع بعد القيمة (هـ . 5 Kc<unk> ) - تنقسم الكورونا إلى 100 hale<unk> r<unk> u<unk> (اختصرت... تعرف على المزيد حول CZK،

Vietnamese dong

Vietnamese dong

ديوانغ هي العملة الفييتنامية . أكثر التحويلات الفيتنامية شيوعا هو تحويل إلى دولارات الولايات المتحدة. رمز العملة ل Do<unk> ng هو VND، وهو أيضا يمثله الرمز <unk> ، أو ببساطة 'D'. وقد كانت العملة الفييتنامية في الوقت الراهن هي العملة الفييتنامية منذ عام 1978. أما العملة الورقية فهي عملة ورقية،...



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