والكورونا التشيكية هي العملة الرسمية للجمهورية التشيكية، وكورونا هي الكلمة التشيكية للتاج. والكورونا التشيكية تسمى في كثير من الأحيان التاج التشيكي باللغة الانكليزية. رمز الكورونا التشيكية هو CZK. ورمز الكورونا هو Kc<unk> ، توضع بعد القيمة (هـ . 5 Kc<unk> ) - تنقسم الكورونا إلى 100 hale<unk> r<unk> u<unk> (اختصرت... تعرف على المزيد حول CZK،

الإمارات العربية المتحدة درهم

الإمارات العربية المتحدة درهم

إن درهم الإمارات العربية المتحدة هو عملة الإمارات العربية المتحدة. تم اختصار الدرهام بواسطة رمز العملة AED ، ورمزه هو د.ا.ا.ا.ا.. الاختصارات غير الرسمية تشمل 'Dhs' و 'DH'. أكثر تبادل AED شعبية هو مع الروبيات الهندية (INR to AED). والدرهام عبارة عن عملة ورقية، ومعامل تحويلها له 6 أرقام هامة.



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