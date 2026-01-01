Colombian peso

Colombian peso

إن البيزو الكولومبي هو العملة الرسمية لكولومبيا، ويتم تبادله عادة بدولار الولايات المتحدة. رمز العملة الخاص بالبيزو هو COP. الرمز الرسمي للبيزو هو $. للوضوح، يتم اختصار رمز العملة في بعض الأحيان على أنه COL$. البيزو يعني "الوزن" أو "الجنيه الاسباني" بعد الجنيه البريطاني. يمكن أن يشير الكولومبيون إلى البيزو...



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