اليوان الصيني هو العملة الرسمية للصين. ومن الناحية التقنية، فإن اليوان هو الوحدة الأساسية لعملة الرنمينبي، غير أنه يشار إليه أحيانا على نحو بديل بالرنمينبي. تعرف على المزيد حول CNY،

Vietnamese dong

Vietnamese dong

ديوانغ هي العملة الفييتنامية . أكثر التحويلات الفيتنامية شيوعا هو تحويل إلى دولارات الولايات المتحدة. رمز العملة ل Do<unk> ng هو VND، وهو أيضا يمثله الرمز <unk> ، أو ببساطة 'D'. وقد كانت العملة الفييتنامية في الوقت الراهن هي العملة الفييتنامية منذ عام 1978. أما العملة الورقية فهي عملة ورقية،...



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