4IMPRINT GROUP PLC股票詳情

4IMPRINT GROUP PLC是一家在倫敦證券交易所上市和交易的公司，代碼是FOUR.LON。於24-05-2024的股價是61.80 GBP。與前一收盤價60.20 GBP相比，升幅/跌幅為1.60 GBP，即2.6578%。



FOUR.LON的股價在開市時是57.70 GBP，在交易時段期間的最高點是61.95 GBP，最低點是57.70 GBP。已調整的收盤價是61.80 GBP，收盤價是61.80 GBP。今天的股票交易量是146391，這代表着市場活動水平。



此外，股票的股息金額是150.0000。請注意，股價和股票詳情可能會在交易日內波動。