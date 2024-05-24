ASML HOLDING股票詳情

ASML HOLDING是一家在倫敦證券交易所上市和交易的公司，代碼是ASML.AMS。於24-05-2024的股價是880.50 EUR。與前一收盤價876.40 EUR相比，升幅/跌幅為4.10 EUR，即0.4678%。



ASML.AMS的股價在開市時是866 EUR，在交易時段期間的最高點是881.90 EUR，最低點是860.50 EUR。已調整的收盤價是880.50 EUR，收盤價是880.50 EUR。今天的股票交易量是393663，這代表着市場活動水平。



此外，股票的股息金額是0.0000。請注意，股價和股票詳情可能會在交易日內波動。