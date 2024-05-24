ASM INTERNATIONAL股票詳情

ASM INTERNATIONAL是一家在倫敦證券交易所上市和交易的公司，代碼是ASM.AMS。於24-05-2024的股價是668.20 EUR。與前一收盤價673.80 EUR相比，升幅/跌幅為-5.60 EUR，即-0.8311%。



ASM.AMS的股價在開市時是665.60 EUR，在交易時段期間的最高點是668.20 EUR，最低點是657.20 EUR。已調整的收盤價是668.20 EUR，收盤價是668.20 EUR。今天的股票交易量是99487，這代表着市場活動水平。



此外，股票的股息金額是2.7500。請注意，股價和股票詳情可能會在交易日內波動。