ARGENX SE股票詳情

ARGENX SE是一家在倫敦證券交易所上市和交易的公司，代碼是ARGX.BRU。於24-05-2024的股價是337.70 EUR。與前一收盤價335.50 EUR相比，升幅/跌幅為2.20 EUR，即0.6557%。



ARGX.BRU的股價在開市時是335 EUR，在交易時段期間的最高點是337.70 EUR，最低點是330.30 EUR。已調整的收盤價是337.70 EUR，收盤價是337.70 EUR。今天的股票交易量是31970，這代表着市場活動水平。



此外，股票的股息金額是0.0000。請注意，股價和股票詳情可能會在交易日內波動。