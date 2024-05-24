Allianz SE股票詳情

Allianz SE是一家在倫敦證券交易所上市和交易的公司，代碼是ALV.FRK。於24-05-2024的股價是264.40 EUR。與前一收盤價263.50 EUR相比，升幅/跌幅為0.90 EUR，即0.3416%。



ALV.FRK的股價在開市時是263.20 EUR，在交易時段期間的最高點是265.70 EUR，最低點是261.40 EUR。已調整的收盤價是264.40 EUR，收盤價是264.40 EUR。今天的股票交易量是43115，這代表着市場活動水平。



此外，股票的股息金額是13.8000。請注意，股價和股票詳情可能會在交易日內波動。