AUDACIA股票詳情

AUDACIA是一家在倫敦證券交易所上市和交易的公司，代碼是ALAUD.PAR。於24-05-2024的股價是4.38 EUR。與前一收盤價4.28 EUR相比，升幅/跌幅為0.10 EUR，即2.3364%。



ALAUD.PAR的股價在開市時是4.30 EUR，在交易時段期間的最高點是4.38 EUR，最低點是4.30 EUR。已調整的收盤價是4.38 EUR，收盤價是4.38 EUR。今天的股票交易量是528，這代表着市場活動水平。



此外，股票的股息金額是0.0000。請注意，股價和股票詳情可能會在交易日內波動。