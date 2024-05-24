AIR LIQUIDE股票詳情

AIR LIQUIDE是一家在倫敦證券交易所上市和交易的公司，代碼是AI.PAR。於24-05-2024的股價是182.24 EUR。與前一收盤價181.72 EUR相比，升幅/跌幅為0.52 EUR，即0.2862%。



AI.PAR的股價在開市時是181.18 EUR，在交易時段期間的最高點是182.86 EUR，最低點是181.04 EUR。已調整的收盤價是182.24 EUR，收盤價是182.24 EUR。今天的股票交易量是326585，這代表着市場活動水平。



此外，股票的股息金額是2.9091。請注意，股價和股票詳情可能會在交易日內波動。