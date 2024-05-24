AB INBEV股票詳情

AB INBEV是一家在倫敦證券交易所上市和交易的公司，代碼是ABI.BRU。於24-05-2024的股價是60.02 EUR。與前一收盤價59.88 EUR相比，升幅/跌幅為0.14 EUR，即0.2338%。



ABI.BRU的股價在開市時是59.62 EUR，在交易時段期間的最高點是60.36 EUR，最低點是59.54 EUR。已調整的收盤價是60.02 EUR，收盤價是60.02 EUR。今天的股票交易量是920403，這代表着市場活動水平。



此外，股票的股息金額是0.8200。請注意，股價和股票詳情可能會在交易日內波動。