Amadeus FiRe AG股票詳情

Amadeus FiRe AG是一家在倫敦證券交易所上市和交易的公司，代碼是AAD.FRK。於24-05-2024的股價是110.20 EUR。與前一收盤價110.60 EUR相比，升幅/跌幅為-0.40 EUR，即-0.3617%。



AAD.FRK的股價在開市時是110.20 EUR，在交易時段期間的最高點是110.20 EUR，最低點是110.20 EUR。已調整的收盤價是110.20 EUR，收盤價是110.20 EUR。今天的股票交易量是5，這代表着市場活動水平。



此外，股票的股息金額是5.0000。請注意，股價和股票詳情可能會在交易日內波動。