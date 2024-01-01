250 太平洋法郎兑蒙古图格里克

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太平洋法郎/蒙古图格里克汇率
1 XPF30.29510 MNT
5 XPF151.47550 MNT
10 XPF302.95100 MNT
20 XPF605.90200 MNT
50 XPF1,514.75500 MNT
100 XPF3,029.51000 MNT
250 XPF7,573.77500 MNT
500 XPF15,147.55000 MNT
1000 XPF30,295.10000 MNT
2000 XPF60,590.20000 MNT
5000 XPF151,475.50000 MNT
10000 XPF302,951.00000 MNT
蒙古图格里克/太平洋法郎汇率
1 MNT0.03301 XPF
5 MNT0.16504 XPF
10 MNT0.33009 XPF
20 MNT0.66017 XPF
50 MNT1.65044 XPF
100 MNT3.30087 XPF
250 MNT8.25218 XPF
500 MNT16.50435 XPF
1000 MNT33.00870 XPF
2000 MNT66.01740 XPF
5000 MNT165.04350 XPF
10000 MNT330.08700 XPF