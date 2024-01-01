10 西非法郎兑越南盾

按实际汇率将 XOF 换算成 VND

10 xof
415 vnd

CFA1.000 XOF = ₫41.52 VND

08:40 UTC 中间市场汇率
跟踪汇率
Wise

海外消费无隐性费用

Loading

热门货币

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10.7981.3640.931.52610.1091.361,237.29
1 GBP1.25311.711.1661.91312.671.7041,550.76
1 CAD0.7330.58510.6821.1197.410.997907.004
1 EUR1.0750.8581.46611.6410.8661.4611,329.96

当心不良汇率。 银行和传统提供商通常会收取额外费用，该费用会通过暗升汇率的手段转嫁给您。我们的智能技术使我们更高效 – 这意味着您在每次交易中都能享受到更划算的汇率。

比较汇率

如何将CFA francs BCEAO兑换成越南盾

  • 1

    输入金额

    只需在框中输入您要换算的金额。

  • 2

    选择您的货币

    点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择XOF作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择VND作为要换算的目标货币。

  • 3

    就是这么简单

    我们的汇率换算器将为您显示XOF兑VND的当前汇率，以及过去一天、一周或一个月的汇率变化。

Top currency pairings for 西非法郎

XOF兑USD

XOF兑GBP

XOF兑CAD

XOF兑EUR

XOF兑AUD

XOF兑MAD

XOF兑SGD

XOF兑NGN

Change Converter source currency

您是否在向银行支付过高的费用？

银行通常会宣传免费或者低手续费的汇款服务，却在汇率中添加隐藏的差价赚取利润。Wise 为你提供真实的市场汇率中间价，因此你可以大幅节省跨境汇款的费用。

将我们与银行进行比较通过 Wise 汇款

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
从苹果应用商店下载从谷歌游戏商店下载
汇率换算器是一个提供汇率资讯和最新消息的 App，并不是一个货币交易平台。任何显示在这里的信息均非财务建议。
西非法郎/越南盾汇率
1 XOF41.52340 VND
5 XOF207.61700 VND
10 XOF415.23400 VND
20 XOF830.46800 VND
50 XOF2,076.17000 VND
100 XOF4,152.34000 VND
250 XOF10,380.85000 VND
500 XOF20,761.70000 VND
1000 XOF41,523.40000 VND
2000 XOF83,046.80000 VND
5000 XOF207,617.00000 VND
10000 XOF415,234.00000 VND
越南盾/西非法郎汇率
1 VND0.02408 XOF
5 VND0.12041 XOF
10 VND0.24083 XOF
20 VND0.48166 XOF
50 VND1.20414 XOF
100 VND2.40828 XOF
250 VND6.02070 XOF
500 VND12.04140 XOF
1000 VND24.08280 XOF
2000 VND48.16560 XOF
5000 VND120.41400 XOF
10000 VND240.82800 XOF