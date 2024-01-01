1 西非法郎兑卢旺达法郎

按实际汇率将 XOF 换算成 RWF

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如何将CFA francs BCEAO兑换成卢旺达法郎

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西非法郎/卢旺达法郎汇率
1 XOF2.11932 RWF
5 XOF10.59660 RWF
10 XOF21.19320 RWF
20 XOF42.38640 RWF
50 XOF105.96600 RWF
100 XOF211.93200 RWF
250 XOF529.83000 RWF
500 XOF1,059.66000 RWF
1000 XOF2,119.32000 RWF
2000 XOF4,238.64000 RWF
5000 XOF10,596.60000 RWF
10000 XOF21,193.20000 RWF
卢旺达法郎/西非法郎汇率
1 RWF0.47185 XOF
5 RWF2.35925 XOF
10 RWF4.71849 XOF
20 RWF9.43698 XOF
50 RWF23.59245 XOF
100 RWF47.18490 XOF
250 RWF117.96225 XOF
500 RWF235.92450 XOF
1000 RWF471.84900 XOF
2000 RWF943.69800 XOF
5000 RWF2,359.24500 XOF
10000 RWF4,718.49000 XOF