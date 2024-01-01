1 乌兹别克斯坦索姆兑乌干达先令

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so'm1.000 UZS = Ush0.2858 UGX

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UZS 兑 UGX 换算表

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UGX
1 UZS兑UGX过去 30 天过去 90 天
0.29090.2972
0.28580.2858
一般0.28800.2920
更改-1.78%-3.22%
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1 UZS 兑 UGX 统计信息

过去 30 天，UZS 兑 UGX 的表现如下：30 天高点为 0.2909，30 天低点为 0.2858。这意味着 30 天平均值为 0.2880。UZS 兑 UGX 的变化为 -1.78。

过去 90 天，UZS 兑 UGX 的表现如下：90 天高点为 0.2972，90 天低点为 0.2858。这意味着 90 天平均值为 0.2920。UZS 兑 UGX 的变化为 -3.22。

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热门货币

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8331.0890.8461.4941.6170.93521.496
1 GBP1.20111.297109.1011.7941.9411.12325.816
1 USD0.9260.771184.0891.3831.4960.86619.897
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.237

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如何将乌兹别克斯坦索姆兑换成乌干达先令

  • 1

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  • 3

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乌兹别克斯坦索姆 的热门货币对

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乌兹别克斯坦索姆/乌干达先令汇率
1 UZS0.28578 UGX
5 UZS1.42888 UGX
10 UZS2.85776 UGX
20 UZS5.71552 UGX
50 UZS14.28880 UGX
100 UZS28.57760 UGX
250 UZS71.44400 UGX
500 UZS142.88800 UGX
1000 UZS285.77600 UGX
2000 UZS571.55200 UGX
5000 UZS1,428.88000 UGX
10000 UZS2,857.76000 UGX
乌干达先令/乌兹别克斯坦索姆汇率
1 UGX3.49924 UZS
5 UGX17.49620 UZS
10 UGX34.99240 UZS
20 UGX69.98480 UZS
50 UGX174.96200 UZS
100 UGX349.92400 UZS
250 UGX874.81000 UZS
500 UGX1,749.62000 UZS
1000 UGX3,499.24000 UZS
2000 UGX6,998.48000 UZS
5000 UGX17,496.20000 UZS
10000 UGX34,992.40000 UZS