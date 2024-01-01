1 乌拉圭比索兑英镑

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GBP
1 UYU兑GBP过去 30 天过去 90 天
0.01860.0195
0.01770.0177
一般0.01820.0187
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1 UYU 兑 GBP 统计信息

过去 30 天，UYU 兑 GBP 的表现如下：30 天高点为 0.0186，30 天低点为 0.0177。这意味着 30 天平均值为 0.0182。UYU 兑 GBP 的变化为 3.33。

过去 90 天，UYU 兑 GBP 的表现如下：90 天高点为 0.0195，90 天低点为 0.0177。这意味着 90 天平均值为 0.0187。UYU 兑 GBP 的变化为 -3.39。

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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8341.0890.8341.4931.6160.93521.423
1 GBP1.19911.295108.8941.791.9371.12125.682
1 USD0.9260.772184.0781.3821.4960.86619.83
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.236

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乌拉圭比索/英镑汇率
1 UYU0.01862 GBP
5 UYU0.09308 GBP
10 UYU0.18616 GBP
20 UYU0.37233 GBP
50 UYU0.93082 GBP
100 UYU1.86164 GBP
250 UYU4.65410 GBP
500 UYU9.30820 GBP
1000 UYU18.61640 GBP
2000 UYU37.23280 GBP
5000 UYU93.08200 GBP
10000 UYU186.16400 GBP
英镑/乌拉圭比索汇率
1 GBP53.71610 UYU
5 GBP268.58050 UYU
10 GBP537.16100 UYU
20 GBP1,074.32200 UYU
50 GBP2,685.80500 UYU
100 GBP5,371.61000 UYU
250 GBP13,429.02500 UYU
500 GBP26,858.05000 UYU
1000 GBP53,716.10000 UYU
2000 GBP107,432.20000 UYU
5000 GBP268,580.50000 UYU
10000 GBP537,161.00000 UYU