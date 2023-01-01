10 美元兑至塞尔维亚第纳尔

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1 GBP1.1566711.26955105.7881.725131.91761.1079221.9517
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美元/塞尔维亚第纳尔汇率
1 USD106.70000 RSD
5 USD533.50000 RSD
10 USD1067.00000 RSD
20 USD2134.00000 RSD
50 USD5335.00000 RSD
100 USD10670.00000 RSD
250 USD26675.00000 RSD
500 USD53350.00000 RSD
1000 USD106700.00000 RSD
2000 USD213400.00000 RSD
5000 USD533500.00000 RSD
10000 USD1067000.00000 RSD
塞尔维亚第纳尔/美元汇率
1 RSD0.00937 USD
5 RSD0.04686 USD
10 RSD0.09372 USD
20 RSD0.18744 USD
50 RSD0.46860 USD
100 RSD0.93721 USD
250 RSD2.34302 USD
500 RSD4.68603 USD
1000 RSD9.37207 USD
2000 RSD18.74414 USD
5000 RSD46.86035 USD
10000 RSD93.72070 USD