100 美元兑至马来西亚林吉特

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1GBP1.1572111.2285102.1981.668731.911321.1107422.1161
1USD0.94210.814001183.18951.358351.555810.904218.0025
1INR0.01132380.00978490.012020710.01632840.01870210.01086920.216404

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plane
美元/马来西亚林吉特汇率
1 USD4.73000 MYR
5 USD23.65000 MYR
10 USD47.30000 MYR
20 USD94.60000 MYR
50 USD236.50000 MYR
100 USD473.00000 MYR
250 USD1182.50000 MYR
500 USD2365.00000 MYR
1000 USD4730.00000 MYR
2000 USD9460.00000 MYR
5000 USD23650.00000 MYR
10000 USD47300.00000 MYR
马来西亚林吉特/美元汇率
1 MYR0.21142 USD
5 MYR1.05708 USD
10 MYR2.11416 USD
20 MYR4.22832 USD
50 MYR10.57080 USD
100 MYR21.14160 USD
250 MYR52.85400 USD
500 MYR105.70800 USD
1000 MYR211.41600 USD
2000 MYR422.83200 USD
5000 MYR1057.08000 USD
10000 MYR2114.16000 USD