1000 美元兑墨西哥比索

按实际汇率将 USD 换算成 MXN

1000 usd
18020.50 mxn

1.00000 USD = 18.02050 MXN

14:25 UTC 中间市场汇率
跟踪汇率汇款
在一个账户中持有 40 多种货币

USD 兑 MXN 换算表

As of 1 min ago, 1 USD → 0 MXN
Mid market rate

还在苦等更高的汇率？

立即设置提醒，我们会在汇率上升时通知您。借助我们的每日摘要，您将不会错过任何最新消息。

热门货币

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.864551.060188.19441.440091.652530.9598519.1035
1GBP1.1566711.22615102.0091.665661.911381.1102322.0958
1USD0.94330.815561183.19441.358451.558850.905518.0205
1INR0.01133860.009803070.0120210.01632860.01873740.01088410.216607

当心不良汇率。银行和传统提供商通常会收取额外费用，该费用会通过暗升汇率的手段转嫁给您。我们的智能技术使我们更高效 – 这意味着您在每次交易中都能享受到更划算的汇率。

比较汇率

如何将US dollars兑换成墨西哥比索

  • 1

    输入金额

    只需在框中输入您要换算的金额。

  • 2

    选择您的货币

    点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择USD作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择MXN作为要换算的目标货币。

  • 3

    就是这么简单

    我们的汇率换算器将为您显示USD兑MXN的当前汇率，以及过去一天、一周或一个月的汇率变化。

Top currency pairings for 美元

USD兑KRW

USD兑INR

USD兑JPY

USD兑CAD

USD兑EUR

USD兑GBP

USD兑CNY

USD兑MXN

您是否在向银行支付过高的费用？

银行通常会宣传免费或者低手续费的汇款服务，却在汇率中添加隐藏的差价赚取利润。Wise 为你提供真实的市场汇率中间价，因此你可以大幅节省跨境汇款的费用。

将我们与银行进行比较通过 Wise 汇款
plane
美元/墨西哥比索汇率
1 USD18.02050 MXN
5 USD90.10250 MXN
10 USD180.20500 MXN
20 USD360.41000 MXN
50 USD901.02500 MXN
100 USD1802.05000 MXN
250 USD4505.12500 MXN
500 USD9010.25000 MXN
1000 USD18020.50000 MXN
2000 USD36041.00000 MXN
5000 USD90102.50000 MXN
10000 USD180205.00000 MXN
墨西哥比索/美元汇率
1 MXN0.05549 USD
5 MXN0.27746 USD
10 MXN0.55492 USD
20 MXN1.10985 USD
50 MXN2.77462 USD
100 MXN5.54924 USD
250 MXN13.87310 USD
500 MXN27.74620 USD
1000 MXN55.49240 USD
2000 MXN110.98480 USD
5000 MXN277.46200 USD
10000 MXN554.92400 USD