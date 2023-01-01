新台币兑to Isle of Man pounds

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1 GBP1.1564711.26945105.8011.724991.916581.1076721.9506
1 USD0.9110.787743183.3441.358851.509780.8725517.2914
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新台币/马恩岛镑汇率
1 TWD0.02521 IMP
5 TWD0.12604 IMP
10 TWD0.25209 IMP
20 TWD0.50417 IMP
50 TWD1.26043 IMP
100 TWD2.52086 IMP
250 TWD6.30215 IMP
500 TWD12.60430 IMP
1000 TWD25.20860 IMP
2000 TWD50.41720 IMP
5000 TWD126.04300 IMP
10000 TWD252.08600 IMP
马恩岛镑/新台币汇率
1 IMP39.66910 TWD
5 IMP198.34550 TWD
10 IMP396.69100 TWD
20 IMP793.38200 TWD
50 IMP1983.45500 TWD
100 IMP3966.91000 TWD
250 IMP9917.27500 TWD
500 IMP19834.55000 TWD
1000 IMP39669.10000 TWD
2000 IMP79338.20000 TWD
5000 IMP198345.50000 TWD
10000 IMP396691.00000 TWD