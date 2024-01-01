250 突尼斯第纳尔兑智利比索

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1 TND兑CLPLast 30 daysLast 90 days
307.2120307.2120
291.7110285.1640
一般299.9791296.6828
更改0.92%1.79%
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1 TND to CLP stats

The performance of TND to CLP in the last 30 days saw a 30 day high of 307.2120 and a 30 day low of 291.7110. This means the 30 day average was 299.9791. The change for TND to CLP was 0.92.

The performance of TND to CLP in the last 90 days saw a 90 day high of 307.2120 and a 90 day low of 285.1640. This means the 90 day average was 296.6828. The change for TND to CLP was 1.79.

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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8441.08690.8911.5021.6580.95920.041
1 GBP1.18511.287107.7321.781.9651.13723.754
1 USD0.9210.777183.7241.3841.5270.88418.461
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突尼斯第纳尔/智利比索汇率
1 TND307.21200 CLP
5 TND1,536.06000 CLP
10 TND3,072.12000 CLP
20 TND6,144.24000 CLP
50 TND15,360.60000 CLP
100 TND30,721.20000 CLP
250 TND76,803.00000 CLP
500 TND153,606.00000 CLP
1000 TND307,212.00000 CLP
2000 TND614,424.00000 CLP
5000 TND1,536,060.00000 CLP
10000 TND3,072,120.00000 CLP
智利比索/突尼斯第纳尔汇率
1 CLP0.00326 TND
5 CLP0.01628 TND
10 CLP0.03255 TND
20 CLP0.06510 TND
50 CLP0.16275 TND
100 CLP0.32551 TND
250 CLP0.81377 TND
500 CLP1.62754 TND
1000 CLP3.25508 TND
2000 CLP6.51016 TND
5000 CLP16.27540 TND
10000 CLP32.55080 TND