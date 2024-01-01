2,000 土库曼斯坦马纳特兑冰岛克朗
按实际汇率将 TMT 换算成 ISK
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|1 TMT兑ISK
|Last 30 days
|Last 90 days
|高
|39.7300
|40.1457
|低
|39.0500
|39.0500
|一般
|39.3673
|39.5692
|更改
|-0.69%
|-1.63%
|View full history
1 TMT to ISK stats
The performance of TMT to ISK in the last 30 days saw a 30 day high of 39.7300 and a 30 day low of 39.0500. This means the 30 day average was 39.3673. The change for TMT to ISK was -0.69.
The performance of TMT to ISK in the last 90 days saw a 90 day high of 40.1457 and a 90 day low of 39.0500. This means the 90 day average was 39.5692. The change for TMT to ISK was -1.63.
如何将土库曼斯坦马纳特兑换成冰岛克朗
- 1
输入金额
只需在框中输入您要换算的金额。
- 2
选择您的货币
点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择TMT作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择ISK作为要换算的目标货币。
- 3
就是这么简单
我们的汇率换算器将为您显示TMT兑ISK的当前汇率，以及过去一天、一周或一个月的汇率变化。
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