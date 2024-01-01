100 土库曼斯坦马纳特兑冰岛克朗

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1 TMT兑ISKLast 30 daysLast 90 days
39.730040.1457
39.050039.0500
一般39.367339.5692
更改-0.69%-1.63%
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1 TMT to ISK stats

The performance of TMT to ISK in the last 30 days saw a 30 day high of 39.7300 and a 30 day low of 39.0500. This means the 30 day average was 39.3673. The change for TMT to ISK was -0.69.

The performance of TMT to ISK in the last 90 days saw a 90 day high of 40.1457 and a 90 day low of 39.0500. This means the 90 day average was 39.5692. The change for TMT to ISK was -1.63.

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1 EUR10.8441.08690.8911.5021.6580.95920.041
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土库曼斯坦马纳特/冰岛克朗汇率
1 TMT39.45430 ISK
5 TMT197.27150 ISK
10 TMT394.54300 ISK
20 TMT789.08600 ISK
50 TMT1,972.71500 ISK
100 TMT3,945.43000 ISK
250 TMT9,863.57500 ISK
500 TMT19,727.15000 ISK
1000 TMT39,454.30000 ISK
2000 TMT78,908.60000 ISK
5000 TMT197,271.50000 ISK
10000 TMT394,543.00000 ISK
冰岛克朗/土库曼斯坦马纳特汇率
1 ISK0.02535 TMT
5 ISK0.12673 TMT
10 ISK0.25346 TMT
20 ISK0.50692 TMT
50 ISK1.26729 TMT
100 ISK2.53458 TMT
250 ISK6.33645 TMT
500 ISK12.67290 TMT
1000 ISK25.34580 TMT
2000 ISK50.69160 TMT
5000 ISK126.72900 TMT
10000 ISK253.45800 TMT