土库曼斯坦马纳特兑至格恩西岛镑

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1 EUR10.864651.0979591.50751.491731.657030.957918.9803
1 GBP1.1565411.2698105.831.725211.916391.1078521.951
1 USD0.91080.787526183.3441.358651.509210.8724517.287
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如何将土库曼斯坦马纳特兑换成至格恩西岛镑

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土库曼斯坦马纳特/根西岛镑汇率
1 TMT0.22533 GGP
5 TMT1.12665 GGP
10 TMT2.25330 GGP
20 TMT4.50660 GGP
50 TMT11.26650 GGP
100 TMT22.53300 GGP
250 TMT56.33250 GGP
500 TMT112.66500 GGP
1000 TMT225.33000 GGP
2000 TMT450.66000 GGP
5000 TMT1126.65000 GGP
10000 TMT2253.30000 GGP
根西岛镑/土库曼斯坦马纳特汇率
1 GGP4.43794 TMT
5 GGP22.18970 TMT
10 GGP44.37940 TMT
20 GGP88.75880 TMT
50 GGP221.89700 TMT
100 GGP443.79400 TMT
250 GGP1109.48500 TMT
500 GGP2218.97000 TMT
1000 GGP4437.94000 TMT
2000 GGP8875.88000 TMT
5000 GGP22189.70000 TMT
10000 GGP44379.40000 TMT