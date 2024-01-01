5,000 塔吉克斯坦索莫尼兑特立尼达和多巴哥元

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1 TJS兑TTDLast 30 daysLast 90 days
0.63630.6363
0.62320.6119
一般0.63020.6260
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1 TJS to TTD stats

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The performance of TJS to TTD in the last 90 days saw a 90 day high of 0.6363 and a 90 day low of 0.6119. This means the 90 day average was 0.6260. The change for TJS to TTD was 2.30.

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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8441.08690.8911.5021.6580.95920.041
1 GBP1.18511.287107.7321.781.9651.13723.754
1 USD0.9210.777183.7241.3841.5270.88418.461
1 INR0.0110.0090.01210.0170.0180.0110.22

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塔吉克斯坦索莫尼/特立尼达和多巴哥元汇率
1 TJS0.63506 TTD
5 TJS3.17530 TTD
10 TJS6.35059 TTD
20 TJS12.70118 TTD
50 TJS31.75295 TTD
100 TJS63.50590 TTD
250 TJS158.76475 TTD
500 TJS317.52950 TTD
1000 TJS635.05900 TTD
2000 TJS1,270.11800 TTD
5000 TJS3,175.29500 TTD
10000 TJS6,350.59000 TTD
特立尼达和多巴哥元/塔吉克斯坦索莫尼汇率
1 TTD1.57466 TJS
5 TTD7.87330 TJS
10 TTD15.74660 TJS
20 TTD31.49320 TJS
50 TTD78.73300 TJS
100 TTD157.46600 TJS
250 TTD393.66500 TJS
500 TTD787.33000 TJS
1000 TTD1,574.66000 TJS
2000 TTD3,149.32000 TJS
5000 TTD7,873.30000 TJS
10000 TTD15,746.60000 TJS