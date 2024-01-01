塔吉克斯坦索莫尼 至特立尼达和多巴哥元 汇率历史

今日 塔吉克斯坦索莫尼 至特立尼达和多巴哥元 的汇率目前为 0.635，较昨日变动 -0.006%。过去一周，塔吉克斯坦索莫尼 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.065%。

过去一周，塔吉克斯坦索莫尼 至特立尼达和多巴哥元 的汇率在 25-07-2024 的最高点 0.637 和 23-07-2024 的最低点 0.634 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 24-07-2024，价值增加了 0.280%。