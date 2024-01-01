泰铢 至越南盾 汇率历史

今日 泰铢 至越南盾 的汇率目前为 704.720，较昨日变动 0.000%。过去一周，泰铢 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 1.178%。

过去一周，泰铢 至越南盾 的汇率在 24-07-2024 的最高点 705.211 和 20-07-2024 的最低点 696.515 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 25-07-2024，价值下降了 -0.265%。