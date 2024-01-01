50 泰铢兑乌干达先令

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฿1.000 THB = Ush103.8 UGX

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1 THB兑UGXLast 30 daysLast 90 days
103.7700105.1150
100.4390100.4390
一般101.8464102.5795
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1 THB to UGX stats

The performance of THB to UGX in the last 30 days saw a 30 day high of 103.7700 and a 30 day low of 100.4390. This means the 30 day average was 101.8464. The change for THB to UGX was 3.09.

The performance of THB to UGX in the last 90 days saw a 90 day high of 105.1150 and a 90 day low of 100.4390. This means the 90 day average was 102.5795. The change for THB to UGX was 0.65.

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泰铢/乌干达先令汇率
1 THB103.77000 UGX
5 THB518.85000 UGX
10 THB1,037.70000 UGX
20 THB2,075.40000 UGX
50 THB5,188.50000 UGX
100 THB10,377.00000 UGX
250 THB25,942.50000 UGX
500 THB51,885.00000 UGX
1000 THB103,770.00000 UGX
2000 THB207,540.00000 UGX
5000 THB518,850.00000 UGX
10000 THB1,037,700.00000 UGX
乌干达先令/泰铢汇率
1 UGX0.00964 THB
5 UGX0.04818 THB
10 UGX0.09637 THB
20 UGX0.19273 THB
50 UGX0.48184 THB
100 UGX0.96367 THB
250 UGX2.40918 THB
500 UGX4.81836 THB
1000 UGX9.63672 THB
2000 UGX19.27344 THB
5000 UGX48.18360 THB
10000 UGX96.36720 THB