泰铢 至苏里南元 汇率历史

今日 泰铢 至苏里南元 的汇率目前为 0.816，较昨日变动 -0.244%。过去一周，泰铢 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.281%。

过去一周，泰铢 至苏里南元 的汇率在 24-07-2024 的最高点 0.820 和 25-07-2024 的最低点 0.804 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 26-07-2024，价值增加了 0.998%。