苏里南元 至泰铢 汇率历史

今日 苏里南元 至泰铢 的汇率目前为 1.226，较昨日变动 -1.033%。过去一周，苏里南元 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.280%。

过去一周，苏里南元 至泰铢 的汇率在 25-07-2024 的最高点 1.244 和 24-07-2024 的最低点 1.220 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 26-07-2024，价值下降了 -0.988%。