1,000 泰铢兑摩尔多瓦列伊

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1 THB兑MDLLast 30 daysLast 90 days
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一般0.48770.4838
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1 THB to MDL stats

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The performance of THB to MDL in the last 90 days saw a 90 day high of 0.4926 and a 90 day low of 0.4749. This means the 90 day average was 0.4838. The change for THB to MDL was 2.48.

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泰铢/摩尔多瓦列伊汇率
1 THB0.49264 MDL
5 THB2.46320 MDL
10 THB4.92639 MDL
20 THB9.85278 MDL
50 THB24.63195 MDL
100 THB49.26390 MDL
250 THB123.15975 MDL
500 THB246.31950 MDL
1000 THB492.63900 MDL
2000 THB985.27800 MDL
5000 THB2,463.19500 MDL
10000 THB4,926.39000 MDL
摩尔多瓦列伊/泰铢汇率
1 MDL2.02989 THB
5 MDL10.14945 THB
10 MDL20.29890 THB
20 MDL40.59780 THB
50 MDL101.49450 THB
100 MDL202.98900 THB
250 MDL507.47250 THB
500 MDL1,014.94500 THB
1000 MDL2,029.89000 THB
2000 MDL4,059.78000 THB
5000 MDL10,149.45000 THB
10000 MDL20,298.90000 THB